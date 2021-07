F1, GP Austria - Libere 2: le Mercedes tornano a volare (Di venerdì 2 luglio 2021) La Mercedes torna davanti a tutti nella seconda sessione di prove del GP d'Austria: Lewis Hamilton è stato il più veloce e ha preceduto di due decimi l'altra W12 guidata da Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Rispetto allo scorso fine settimana, le condizioni sono cambiate e pare che la Stella abbia trovato il modo di chiudere il gap dai rivali della Red Bull: gomme più morbide e temperature più fresche stanno mescolando le carte in tavola. Lewis fiducioso. Alle interviste di rito, Hamilton è apparso rilassato e fiducioso per il resto del weekend. Ha detto: Sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti, ma penso che la Red Bull abbia ancora un ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 luglio 2021) Latorna davanti a tutti nella seconda sessione di prove del GP d': Lewis Hamilton è stato il più veloce e ha preceduto di due decimi l'altra W12 guidata da Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Rispetto allo scorso fine settimana, le condizioni sono cambiate e pare che la Stella abbia trovato il modo di chiudere il gap dai rivali della Red Bull: gomme più morbide e temperature più fresche stanno mescolando le carte in tavola. Lewis fiducioso. Alle interviste di rito, Hamilton è apparso rilassato e fiducioso per il resto del weekend. Ha detto: Sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti, ma penso che la Red Bull abbia ancora un ...

