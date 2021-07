Europei 2021 | come gioca il Belgio

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dicie pensi a lui, Romelu Lukaku, il gigante tutto muscoli e forza che guiderà l'attacco della sua nazionale contro l'Italia agli. Noi lo conosciamo bene, visto che ha appena vinto da protagonista lo scudetto con l'Inter e nelle ultime due stagioni ha segnato complessivamente 64 reti in 95 partite. Una macchina da gol impressionante, impossibile da fermare quando parte in velocità, difficile da tenere nel corpo a corpo e,se non bastasse, in grande forma. Toccherà alla coppia di centrali disinnescarlo: Bonucci e Chiellini (se giocherà) in campionato hanno già saputo fermarlo e impedirgli quei ...