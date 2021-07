Euro 2020, lettera al Parlamento UE per convincere l’Uefa a non giocare a Londra (Di venerdì 2 luglio 2021) Alcuni membri del Parlamento UE hanno mandato una lettera alle più alte cariche Europee per chiedere formalmente all’Uefa di spostare le sedi di semifinali e finali da Wembley a causa dell’incremento dei contagi dovuti alla variante Delta: “Semifinali e finale a Wembley col 75 per cento della capacità rappresenta un azzardo e un rischio non necessario. Bisogna agire responsabilmente per fermare la diffusione di questa variante”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Alcuni membri delUE hanno mandato unaalle più alte carichepee per chiedere formalmente aldi spostare le sedi di semifinali e finali da Wembley a causa dell’incremento dei contagi dovuti alla variante Delta: “Semifinali e finale a Wembley col 75 per cento della capacità rappresenta un azzardo e un rischio non necessario. Bisogna agire responsabilmente per fermare la diffusione di questa variante”. SportFace.

