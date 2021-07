Eriksen, l’Inter lo aspetta Milano: nuovi esami per il danese (Di venerdì 2 luglio 2021) l’Inter attende il ritorno in Italia di Christian Eriksen dopo la grande paura. Il danese sarà sottoposto a nuovi esami a Milano Arrivano novità sulle condizioni di Christian Eriksen dalla Danimarca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a partire dal prossimo 12 luglio il centrocampista dell’Inter potrebbe raggiungere i compagni nella seconda settimana di ritiro, non ovviamente per allenarsi ma per riassaporare l’aria di Appiano Gentile e stare con il gruppo di Inzaghi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULl’Inter SU INTER NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021)attende il ritorno in Italia di Christiandopo la grande paura. Ilsarà sottoposto aArrivano novità sulle condizioni di Christiandalla Danimarca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a partire dal prossimo 12 luglio il centrocampista delpotrebbe raggiungere i compagni nella seconda settimana di ritiro, non ovviamente per allenarsi ma per riassaporare l’aria di Appiano Gentile e stare con il gruppo di Inzaghi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU INTER NEWS ...

Advertising

FcInterNewsit : GdS – Eriksen al parco con il figlioletto: l’Inter lo aspetta con ansia - FraRossi1979 : RT @it_inter: Ieri #Eriksen per la prima volta è uscito di casa con il figlio al parco, l'Inter lo aspetta con ansia e infinito affetto per… - TheItalianTimes : ?? CALCIOMERCATO INTER #Calciomercato #Inter: via #Hakimi che va al #Psg per 75 milioni, dentro #Calhanoglu e ora pu… - infoitsport : Eriksen continua la lenta ripresa: va al parco a giocare con il figlio. L’Inter lo aspetta - fefefeds : RT @it_inter: Ieri #Eriksen per la prima volta è uscito di casa con il figlio al parco, l'Inter lo aspetta con ansia e infinito affetto per… -