Energia | Aiget | Bene interventi del governo ma servono misure strutturali su bolletta luce

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "La mossa dele dell'Autorità di Regolazione perReti Ambiente (che fa peraltro seguito ad una non troppo diversa scelta delspagnolo settimana scorsa) di contenere gli aumenti delle bollette conferma ancora una volta l'urgenza di arrivare ad una soluzione definitiva e coerente per l'enorme peso degli oneri, più o meno impropri, che nel corso degli anni sono stati progressivamente caricati sulle nostre bollette, trasformandole sempre di più in un veicolo di impropria e poco trasparente imposizione fiscale. Ciò in un contesto di ampio aumento dei prezzi internazionali di commodities e ...