Donnarumma, siamo un gruppo straordinario (Di venerdì 2 luglio 2021) "siamo un gruppo straordinario, ce la meritiamo tutta. Ma ora giochiamoci la semifinale, piano piano verso il nostro obiettivo". Lo ha detto Gigio Donnarumma ai microfoni della Rai dopo la vittoria ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "un, ce la meritiamo tutta. Ma ora giochiamoci la semifinale, piano piano verso il nostro obiettivo". Lo ha detto Gigioai microfoni della Rai dopo la vittoria ...

Advertising

RaiSport : ?? #Donnarumma: 'Questa squadra non molla niente' Il n.1 azzurro: 'Siamo contenti, ce la siamo meritata tutta'… - rio16_addicted : RT @RaiSport: ?? #Donnarumma: 'Questa squadra non molla niente' Il n.1 azzurro: 'Siamo contenti, ce la siamo meritata tutta' #Euro2020 #Ra… - filippocrudo : @baccy74 @massimozampini Ragà vabhe di parte, ma siamo seri ... marcato a uomo da Chiellini in forma, Bonucci in ra… - QueenScotto : RT @Ale_1986_: Le mani di #Donnarumma, la prorompenza di #Barella, il tiro a giro di #Lorenzo, l'urlo di #Chiellini, la rabbia di #Bonucci,… - mecnormal13 : RT @Ale_1986_: Le mani di #Donnarumma, la prorompenza di #Barella, il tiro a giro di #Lorenzo, l'urlo di #Chiellini, la rabbia di #Bonucci,… -