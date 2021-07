Dal 3 luglio lo chef Carlo Cracco apre le porte del suo primo ristorante in riviera, un omaggio al territorio e alla storia gloriosa di Portofino (Di venerdì 2 luglio 2021) «Non metteremo mai le tende alle finestre!». Quest’affermazione – divenuta chiara a tutto lo staff all’alba dell’apertura al pubblico del nuovissimo Cracco a Portofino – sintetizza l’essenza del nuovo ristorante dello chef stellato che da domani, sabato 3 luglio, darà nuova vita a un luogo storico della Dolce vita portofinese. Una magnifica vetrata sul Golfo del Tigullio mozza il fiato quando, salite le scale e attraversato il bar “grotta”, si entra nella sala principale dell’ex Pitosforo, luogo mitico degli Anni 50 e 60, pronto a rinascere dalle sue ceneri in una nuova, ma rispettosa veste. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) «Non metteremo mai le tende alle finestre!». Quest’affermazione – divenuta chiara a tutto lo staff all’alba dell’apertura al pubblico del nuovissimo– sintetizza l’essenza del nuovodellostellato che da domani, sabato 3, darà nuova vita a un luogo storico della Dolce vita portofinese. Una magnifica vetrata sul Golfo del Tigullio mozza il fiato quando, salite le scale e attraversato il bar “grotta”, si entra nella sala principale dell’ex Pitosforo, luogo mitico degli Anni 50 e 60, pronto a rinascere dalle sue ceneri in una nuova, ma rispettosa veste. ...

Advertising

ItaliaViva : Dal 1 Luglio 2 milioni di famiglie riceveranno per la prima volta un sostegno economico per i figli. È il primo pas… - Italbasket : L’Italia è un diesel. Nel secondo tempo accelera e risale dal -17. Battuto il Portorico, semifinale contro la vince… - matteosalvinimi : Perché punire ancora i giovani?? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Sviz… - CAI150 : Un focus interamente dedicato al #Cervino. La mostra sarà allestita al Forte di Bard dal 9 luglio al 17 ottobre 202… - MedigasItalia : #ImagesOfOurLife - Luglio 2021 - CITY ON DANUBE Ecco la foto che accompagna il mese di luglio nel calendario #SIAD,… -