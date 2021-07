Covid, Galli: “Terza ondata non sarà come le altre. Lockdown nazionale? No, solo su base locale” (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sarà una Terza ondata? "Non penso possa esserci come le precedenti, i vaccini ci sono ed è difficile pensare a un'ondata con una connotazione che abbiamo già visto. solo che vedere un altro morto è inaccettabile, anche se purtroppo ci toccherà forse vederlo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Ciuna? "Non penso possa essercile precedenti, i vaccini ci sono ed è difficile pensare a un'con una connotazione che abbiamo già visto.che vedere un altro morto è inaccettabile, anche se purtroppo ci toccherà forse vederlo". L'articolo .

