Conte continua lo scouting in parlamento. Contatti con Maie per il simbolo (Di venerdì 2 luglio 2021) continua senza sosta lo scouting di Giuseppe Conte. Le sue truppe in parlamento fremono, tutto il Movimento 5 stelle è con il fiato sospeso, ma il professore delude chi si aspettava una sua mossa già oggi, per ratificare uno strappo che è nei fatti. L'ex premier tira dritto, e continua a manovrare il pallottoliere nel tentativo di capire su chi può contare e su chi no. Respinto l'assalto a Luigi Di Maio: "Da che parte stai?", gli ha chiesto ieri in un incontro da lui stesso sollecitato, ma il ministro degli Esteri gli ha ribadito che una scissione sarebbe un errore madornale, che bisogna lavorare per ...

