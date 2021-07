Concorso Stem 2021, una candidata: “Ho superato la prova, ma quiz difficili” [VIDEO INTERVISTA] (Di venerdì 2 luglio 2021) Inizia il Concorso Stem, ma non mancano le polemiche. Prime prove (A026 e A041) e primi bocciati, anzi, percentuale altissima di respinti dopo le prove scritte svolte tra la mattina e il pomeriggio. L'articolo Concorso Stem 2021, una candidata: “Ho superato la prova, ma quiz difficili” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Inizia il, ma non mancano le polemiche. Prime prove (A026 e A041) e primi bocciati, anzi, percentuale altissima di respinti dopo le prove scritte svolte tra la mattina e il pomeriggio. L'articolo, una: “Hola, ma

