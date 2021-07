Carla Bellucci, l’influencer partorirà in diretta streaming per 12mila euro: “Sono una donna d’affari”. Scoppia la polemica (Di venerdì 2 luglio 2021) Dodicimila euro per partorire in diretta streaming. È questo l'”accordo” concluso dalla modella e influencer Carla Bellucci, 39enne inglese molto seguita sui social – in particolare Instagram e OnlyFans – che sta facendo molto discutere. “Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi”, ha replicato lei in un’intervista al Daily Star, rispedendo le critiche al mittente e spiegando che con questa sua quarta gravidanza sta vivendo i suoi “mesi migliori”. “Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino e mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Dodicimilaper partorire in. È questo l'”accordo” concluso dalla modella e influencer, 39enne inglese molto seguita sui social – in particolare Instagram e OnlyFans – che sta facendo molto discutere. “unae ho bisogno di fare soldi”, ha replicato lei in un’intervista al Daily Star, rispedendo le critiche al mittente e spiegando che con questa sua quarta gravidanza sta vivendo i suoi “mesi migliori”. “Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino e mi ...

