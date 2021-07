Calcio, l’Italia batte il Belgio per 2-1 e va in semifinale agli Europei! (Di venerdì 2 luglio 2021) l’Italia è tra le prime quattro del Vecchio Continente: nella seconda partita dei quarti di finale degli Europei di Calcio, giocata alle ore 21.00, è andato in scena il match che vedeva gli azzurri opposti al Belgio. Vittoria italiana per 2-1 e passaggio in semifinale nella competizione, dove i ragazzi di Mancini sfideranno la Spagna. l’Italia sblocca la gara nel primo tempo, al 31?, con Barella, poi al 44? Insigne sigla il 2-0 che indirizza il match. Nel recupero del primo tempo il rigore segnato da Lukaku per accorciare le distanze, ma nella ripresa il punteggio non cambia fino al 2-1 finale con cui ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)è tra le prime quattro del Vecchio Continente: nella seconda partita dei quarti di finale degli Europei di, giocata alle ore 21.00, è andato in scena il match che vedeva gli azzurri opposti al. Vittoria italiana per 2-1 e passaggio innella competizione, dove i ragazzi di Mancini sfideranno la Spagna.sblocca la gara nel primo tempo, al 31?, con Barella, poi al 44? Insigne sigla il 2-0 che indirizza il match. Nel recupero del primo tempo il rigore segnato da Lukaku per accorciare le distanze, ma nella ripresa il punteggio non cambia fino al 2-1 finale con cui ...

