Boom di malattie psichiatriche | Salvini | rivedere la legge

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021) – “Soprattutto dopo un anno di lockdown e di paura, con aumento vertiginoso dell’utilizzo di psicofarmaci e non solo, lemeritano massima attenzione: la Lega propone a tutta la politica di unirsi perlae non lasciare sole le famiglie, che dopo la chiusura degli istituti di cura sono state troppo spesso abbandonate. Solo nelle carceri italiane sono più di 800 i detenuti con problemi psichiatrici che non trovano posto in strutture di cura che non ci sono, una situazione che rischia di esplodere dentro le mura e per le strade.” Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo ...