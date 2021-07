Bioeconomia | Intesa Sanpaolo | “Nel 2020 in Italia generato output pari a circa 317 miliardi di euro”

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – La pandemia causata dal Covid-19 ha reso ancora piu` evidente la necessita` di ripensare il modello di sviluppo economico in una logica di maggiore attenzione alla sostenibilita` e al rispetto ambientale. In questo contesto il ruolo della, ovvero il sistema che utilizza le risorse biologiche, inclusi gli scarti, per la produzione di beni ed energia, e` molto rilevante: la sua natura fortemente connessa al territorio, la sua capacita` di creare filiere multidisciplinari integrate nelle aree locali e di restituire, grazie a un approccio circolare, importanti nutrienti al terreno la pongono come uno dei pilastri del Green New Deal lanciato ...

Queste le principali evidenze emerse dalla settima edizione del Rapporto "Lain Europa" presentato oggi a Trieste dalla Direzione Studi e Ricerche diSanpaolo in collaborazione con ...... Massimiliano Fedriga, in apertura dell'evento di presentazione del settimo Rapportoin Europa, elaborato ogni anno dalla Direzione studi e ricerche diSanpaolo insieme ad ...Queste le principali evidenze emerse dalla settima edizione del Rapporto "La Bioeconomia in Europa" presentato oggi a Trieste dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con ...“Secondo la Commissione europea siamo l’unica Regione in Italia fortemente innovativa. Stiamo investendo molto, infatti, in ricerca e ...