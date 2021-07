Bianchi boccia la lezione trasmissiva: “La Dad ha messo in evidenza la criticità dei modelli. Adesso serve un apprendimento più dinamico” (Di venerdì 2 luglio 2021) "Quando è venuto il momento di usare gli strumenti a distanza, la Dad, acronimo ormai indicibile, non era in alternativa alla presenza, ma in alternativa alla totale assenza. L’alternativa alla Dad era la chiusura totale delle scuole. Rispetto a questo i nostri insegnanti, in prima battuta, hanno usato lo stesso sistema di didattica trasmissiva che vi era in precedenza, a cui erano stati preparati, utilizzando un computer come strumento intermedio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) "Quando è venuto il momento di usare gli strumenti a distanza, la Dad, acronimo ormai indicibile, non era in alternativa alla presenza, ma in alternativa alla totale assenza. L’alternativa alla Dad era la chiusura totale delle scuole. Rispetto a questo i nostri insegnanti, in prima battuta, hanno usato lo stesso sistema di didatticache vi era in precedenza, a cui erano stati preparati, utilizzando un computer come strumento intermedio". L'articolo .

