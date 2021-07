Barbara d’Urso fuori dalla domenica pomeriggio di Canale 5: chi la sostituirà? (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo mesi di indiscrezioni su una possibile sospensione dei programmi della domenica pomeriggio di Barbara d’Urso, è arrivato finalmente il tanto atteso responso finale. domenica Live e Live non è la d’Urso sono stati cancellati dal nuovo palinsesto autunnale. Nella giornata di ieri, 1 luglio, i vertici Mediaset in conferenza stampa sono stati presentati i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo mesi di indiscrezioni su una possibile sospensione dei programmi delladi, è arrivato finalmente il tanto atteso responso finale.Live e Live non è lasono stati cancellati dal nuovo palinsesto autunnale. Nella giornata di ieri, 1 luglio, i vertici Mediaset in conferenza stampa sono stati presentati i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

davidemaggio : Piersilvio Berlusconi sulla D'urso: «Quel tipo di infotainment non ha più senso». Cancellati Live, Domenica Live… - zazoomblog : Mediaset nel nuovo palinsesto arriva “Scene da un matrimonio” lo show per famiglie affidato ad Anna Tatangelo al po… - MeyDeysis : RT @enricodebest: sto avendo una visione di....di Harry in studio da....di Harry styles-.....In studio....HARRY IN STUDIO CON BARBARA D'URS… - infoitcultura : Barbara d’Urso, stoccata da Mediaset: “Infotaiment senza senso ora” - zazoomblog : Barbara d’Urso: la sua reazione dopo la chiusura di Domenica Live e le parole di Piersilvio Berlusconi - #Barbara… -