Alessia Marcuzzi potrebbe sbarcare sulla Rai: forse, collaborerà con Amadeus (Di venerdì 2 luglio 2021) Negli ultimi giorni, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post su Instagram dove ha messo al corrente i fans della sua decisione di lasciare Mediaset. È stata una notizia inaspettata, che ha travolto i social e creato allarmismo tra i followers della conduttrice. Stando a quanto dichiarato dalla Marcuzzi, sembra che questa scelta sia legata al tipo di programmi proposti dalla rete ammiraglia. Nelle ultime ore, si sta diffondendo la voce di una sua presunta collaborazione con la Rai. Anche se non ci sono ancora conferme, questa ipotesi non appare priva di senso. È probabile, infatti, che Alessia Marcuzzi ...

