Wimbledon, i risultati del mercoledì: esordio ok per Berrettini e Giorgi, avanti Fognini e Djokovic (Di giovedì 1 luglio 2021) Foto di Dave Hunt / Ansa I risultati del mercoledì di Wimbledon: esordio positivo per Berrettini e Sonego, al terzo turno Fognini e Djokovic. Nel femminile ok Camila Giorgi Terzo giorno di Wimbledon ricco di emozioni e spettacolo. Tanta attesa per l'esordio di Matteo Berrettini, il tennista azzurro più quotato per andare avanti nel tabellone maschile. Il numero 9 al mondo ha superato in 2 ore e 18 minuti di gioco l'argentino Guido Pella in 4 set conclusi 6-4 / 3-6 / 6-4 / 6-0.

