Tennis | Gianluigi Quinzi si ritira | “Non c’erano più passione e divertimento Avevo troppe aspettative”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Stavolta è davvero finita.ha deciso ufficialmente di interrompere la propria carriera data professionista. Dopo un periodo di riflessione e le motivazioni andate via via scemando, il venticinquenne marchigiano, capace di raggiungere la posizione n.142 del ranking ATP nell’aprile 2019 e noto agli appassionati per aver vinto il torneo junior di Wimbledon nel 2013, ha deciso di dire basta, come confermato in un’intervista rilasciata a “La Nuova Sardegna“. “Entrare in campo era diventata una sofferenza, nonpiù. Quando mi sono reso conto ...

Quinzi - Foto Marta Magni/MEFEvents Ora perinizia una nuova vita, o forse adessopotrà iniziare a vivere . " Chi me lo fa fare di continuare a giocare così? " ...... ha vinto in carriera due titoli dell'Atp Challenger Tour e nel 2018 è arrivato 140esimo nel ranking Atp, ma oggi a 25 anniQuinzi dice addio alper il troppo stress. 'Entrare in ...Stavolta è davvero finita. Gianluigi Quinzi ha deciso ufficialmente di interrompere la propria carriera da tennista professionista. Dopo un periodo di riflessione e le motivazioni andate via via scema ...Nel 2013 ha vinto il torneo di Wimbledon nella categoria junior, dopo aver contribuito alla prima vittoria dell'Italia in Coppa Davis ragazzi. Considerato un grande talento internazionale, ha vinto in ...