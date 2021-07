Tale e Quale Show 2021: la giuria avrà un nuovo cast? (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo quanto riportato da TVBlog aria di novità si aggira nella scelta del cast che comporrà la giuria di Tale e Quale Show 2021. Il blog, infatti, ha dichiarato che due dei volti noti potrebbero essere sostituiti. Non Loretta Goggi, che si candida a rimanere regina indiscussa della giuria. No, a Tale e Quale Show 2021 potremmo vedere l’addio di Vincenzo Salemme di Giorgio Panariello. Ma allora chi potrebbe subentrare al loro posto? Su TVBlog leggiamo: Si parte da Cristiano Malgioglio, per ... Leggi su trashblog (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo quanto riportato da TVBlog aria di novità si aggira nella scelta delche comporrà ladi. Il blog, infatti, ha dichiarato che due dei volti noti potrebbero essere sostituiti. Non Loretta Goggi, che si candida a rimanere regina indiscussa della. No, apotremmo vedere l’addio di Vincenzo Salemme di Giorgio Panariello. Ma allora chi potrebbe subentrare al loro posto? Su TVBlog leggiamo: Si parte da Cristiano Malgioglio, per ...

