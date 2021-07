Rivoluzione Iva per i prodotti venduti on line, da oggi a pagare saranno direttamente le piattaforme come Amazon o Ebay (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal primo luglio si pagherà l’Iva sui prodotti che arrivano da paesi extra Ue anche se di valore inferiore ai 22 euro. A raccogliere l’imposta sulle transazioni fino a 150 euro saranno direttamente le piattaforme di vendita online come Amazon o Ebay, anche se le merci hanno già passato le dogane e sono stoccate in centri di smistamento nel Vecchio Continente. Le regole fiscali dell’e-commerce cambiano anche in Italia per effetto di una direttiva europea del 2017 che punta ad arginare il più imponente giro di evasione fiscale dai tempi del proibizionismo: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal primo luglio si pagherà l’Iva suiche arrivano da paesi extra Ue anche se di valore inferiore ai 22 euro. A raccogliere l’imposta sulle transazioni fino a 150 euroledi vendita on, anche se le merci hanno già passato le dogane e sono stoccate in centri di smistamento nel Vecchio Continente. Le regole fiscali dell’e-commerce cambiano anche in Italia per effetto di una direttiva europea del 2017 che punta ad arginare il più imponente giro di evasione fiscale dai tempi del proibizionismo: ...

