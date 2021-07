Advertising

QuotidianPost : Riapertura discoteche rinviata: ristori per i gestori? - DividendProfit : Discoteche, slittano ancora le riapertura: nessuna decisione ancora del Governo - infoitinterno : Covid, il governo rinvia la decisione sulla riapertura delle discoteche - sardanews : Riapertura discoteche: slitta ancora la decisione del governo - vivere_sardegna : Riapertura discoteche: slitta ancora la decisione del governo -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura discoteche

Non c'è ancora una data sicura per ladelle. Venerdì scorso è arrivato l'ok del Comitato tecnico scientifico ma il governo ha sposato la linea della prudenza con la ripresa delle attività del settore. Oggi il ...Liguria . Sembrava essere stata ormai fissata per il prossimo 12 luglio la possibile data di ripartenza delle, indubbiamente tra le principali fonti di turismo e indotto della Riviera e non solo.Salvini: "Perchè punire ancora i giovani e le aziende? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna e altri Paesi" ...(Teleborsa) - Non c'è ancora una data sicura per la riapertura delle discoteche. Venerdì scorso è arrivato l'ok del Comitato tecnico scientifico ma il governo ha sposato la linea della ...