Pier Silvio Berlusconi ‘rinnova’ Mediaset: Barbara D’Urso ridimensionata (“l’infotainment a 360° non ha più senso”), nessun progetto per la Isoardi, Marcuzzi può tornare (Di giovedì 1 luglio 2021) “La nostra strategia è semplice, più prodotto, più prodotto italiano e made in Mediaset. All’inizio della pandemia abbiamo avuto paura, non solo per la nostra salute, ma anche per l’azienda e invece abbiamo trovato il giusto modo per andare avanti senza fermarci mai grazie alla collaborazione di tutti. Ascolti migliori del previsto, costi sotto controllo, se non oltre”, parola di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato Mediaset ha incontrato la stampa facendo il punto sui temi caldi e svelando i palinsesti del Biscione della prossima stagione. MARIA DE FILIPPI HA RINNOVATO CON ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “La nostra strategia è semplice, più prodotto, più prodotto italiano e made in. All’inizio della pandemia abbiamo avuto paura, non solo per la nostra salute, ma anche per l’azienda e invece abbiamo trovato il giusto modo per andare avanti senza fermarci mai grazie alla collaborazione di tutti. Ascolti migliori del previsto, costi sotto controllo, se non oltre”, parola di. L’amministratore delegatoha incontrato la stampa facendo il punto sui temi caldi e svelando i palinsesti del Biscione della prossima stagione. MARIA DE FILIPPI HA RINNOVATO CON ...

Advertising

95_addicted : RT @bubinoblog: PIER SILVIO BERLUSCONI: ELISA ISOARDI? 'NON CI SONO PROGETTI. ABBIAMO GIÀ TANTI PROFESSIONISTI' - EleonoraDAmore : Via Barbara D'Urso dalla domenica Mediaset, Pier Silvio Berlusconi sul perché del cambio palinsesti… - sportli26181512 : #Governance #Notizie P.S. Berlusconi: «Raccolta Mediaset sul calcio oltre i 100 milioni»: Pier Silvio Berlusconi fi… - _Alessio_88 : RT @fraversion: a proposito di @lapinella e dell’addio a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi precisa: “Grande affetto e stima per lei. È un’ot… - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Pier Silvio Berlusconi: 'Marcuzzi? Non facciamo più contratti senza progetto' [di Silvia Fumarola] [aggiornamento delle… -