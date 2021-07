Olimpiadi Tokyo 2021 | Sollevamento pesi | Giorgia Bordignon | scheda e palmares

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Gallarate, 24 maggio 1987 Disciplina:: 3 medaglie europee; 1 argento ai Giochi del Mediterraneo; 1 bronzo europeo U23 Precedenti alle: 8° posto a Rio 2016 Obiettivo a: Il podio sulla carta non dovrebbe essere poi così lontano dal suo personale (servirebbero forse 5 kg in più), ma l’azzurra non gareggia a livello internazionale da oltre un anno ed è ancora alla ricerca della forma migliore dopo un periodo difficile. In Giappone servirebbe comunque la ...