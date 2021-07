Non è vero che chi richiede il «pass verde» è «passibile di denuncia penale» (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 23 giugno 2021 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot contenente il logo della Gazzetta Ufficiale – la pubblicazione che riporta le norme introdotte nell’ordinamento italiano – e un testo che recita: «Sulla Gazzetta Ufficiale lo stop al pass verde dal Garante della Privacy. Non solo non è obbligatorio, ma chi lo richiede è passibile di denuncia penale». Il testo è accompagnato da un link che conduce alla delibera del Garante della Privacy datata 23 aprile 2021. Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento è al cosiddetto digital green pass, il ... Leggi su facta.news (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 23 giugno 2021 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot contenente il logo della Gazzetta Ufficiale – la pubblicazione che riporta le norme introdotte nell’ordinamento italiano – e un testo che recita: «Sulla Gazzetta Ufficiale lo stop aldal Garante della Privacy. Non solo non è obbligatorio, ma chi loibile di». Il testo è accompagnato da un link che conduce alla delibera del Garante della Privacy datata 23 aprile 2021. Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento è al cosiddetto digital green, il ...

