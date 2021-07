Murgia in divisa di Hamas

(Di giovedì 1 luglio 2021) Male non fare, paura non avere. Di sicuro paura di Michela, nonostante i suoi sguaiati toni prevaricatori, non ne abbiamo. Ma un poco di apprensione dovrebbe sorgere, nei difensori della democrazia, di fronte a certe uscite della notoria agit-prop. Alzate d’ingegno che, questa volta, raggiungono le vette dell’islamo-fascismo. Perché Michela, che ha tanta paura del generale Figliuolo perché indossa la(essendo un militare) è invece entusiasta quando vede le divise degli squadroni di. La sconcertante (ma neanche poi tanto: semel estremista, semper estremista) scoperta l’ha fatta Ruth Dureghello, ...

... allo shock per laindossata da Figliuolo , ai maschi che sarebbero come i " figli di un ... tutte le trovate della(che dispone evidentemente di un team di spin doctor di alto livello, ...ARTICOLO - "Di Martedì", Figliuolo "zittisce" la: "La? Per me è un orgoglio" ARTICOLO - Covid, Figliuolo: "Prenotare le vacanze in base all'appuntamento vaccinale" Le esperienze in ...Su di loro non si può contare, sconvolgono i programmi, sono lo scoglio contro cui s'infrange l'onda della propaganda. La storia è un fenomeno naturale in cui il determinismo geografico è tutto: ...Quando diciamo la profondità culturale degli argomenti. Michela Murgia, pseudo-scrittrice, scrittrice, influencer e opinionista televisiva su qualsiasi ...