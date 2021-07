Martinez “Italia forte | Hazard e De Bruyne in dubbio”

(Di giovedì 1 luglio 2021) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “e Deoggi non si sono allenati, ma ci sono altre 24 ore. E’ una corsa contro il tempo, aspettiamo l’ultimo momento per prendere la decisione definitiva”. Lo ha dichiarato il commissario tecnico del Belgio, Roberto, alla vigilia dei quarti di finale degli Europei contro l’. “Non è pretattica, vorremmo averli a disposizione per questa partita e le seguenti. Sarà difficile che ci siano, ma la decisione spetta allo staff medico”. Una gara quella contro la formazione di Mancini, che riportaai tempi del Wigan quando nel 2013 ...

Belgio-Italia: chi è il più...? Paolo Menicucci, reporter: La sofferta vittoria negli ottimi di finale ha messo in evidenza tutta la personalità degli Azzurri, dopo che il girone era stato additato ...Vigilia di quarti di finale anche per Roberto Martinez, che arriverà al Belgio-Italia di Euro 2020 forse con due dei migliori intepreti del suo calcio, Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, tutte due usciti acciaccati dal confronto con il ...Domani la gara tra Belgio e Italia e da Monaco di Baviera la presenta il ct dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez. Dalla pretattica su De Bruyne e Hazard al ruolo di Lukaku fino al sogno Euro 2020 per l ...Roberto Martinez in questi giorni ha 'nascosto' il lavoro della sua ... Alla domanda sulle ambizioni dell'Italia, infine, per il momento il ct non ha voluto sbilanciarsi: "Dove possiamo arrivare?