**M5S: cala silenzio in contesa Grillo-Conte, Di Maio tenta ultima mediazione** (3) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Le riunioni di gruppo che si sono svolte mercoledì sera non sono state risolutive. E anche nella compagine dei senatori, dai più descritta come un blocco granitico di fedelissimi di Conte, sarebbero affiorate le prime crepe. Non tutti, infatti, hanno condiviso il comunicato stampa diffuso nella tarda serata di ieri al termine dell'assemblea, dove si chiede di condividere con l'intera comunità 5 Stelle lo statuto redatto da Conte. Diversi eletti si sarebbero dissociati dal Contenuto del comunicato, chiedendo di non diffonderlo: "La nota - si è sfogato un senatore con l'Adnkronos dopo l'assemblea - non ha tenuto conto delle ...

