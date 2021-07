La Bentley che compone la tua colonna sonora personalizzata mentre guidi (Di giovedì 1 luglio 2021) Di come le nuove tecnologie stiano cambiando radicalmente (e velocemente) il mercato delle auto abbiamo già parlato spesso, ma questo progetto che arriva da Bentley ha qualcosa di straordinario e di profondamente poetico. Pensate di viaggiare su un'auto elettrica che vi conosce talmente bene da assecondare i movimenti della vostra guida non solo dal punto di vista della performance su strada, ma anche di quello dell'accompagnamento musicale. E non parliamo di brani già esistenti che l'algoritmo sceglie per voi (quella non sarebbe una novità), ma di brani composti appositamente. Sì, dalla Bentley. O meglio, dall'Intelligenza Artificiale di cui è dotata e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Di come le nuove tecnologie stiano cambiando radicalmente (e velocemente) il mercato delle auto abbiamo già parlato spesso, ma questo progetto che arriva daha qualcosa di straordinario e di profondamente poetico. Pensate di viaggiare su un'auto elettrica che vi conosce talmente bene da assecondare i movimenti della vostra guida non solo dal punto di vista della performance su strada, ma anche di quello dell'accompagnamento musicale. E non parliamo di brani già esistenti che l'algoritmo sceglie per voi (quella non sarebbe una novità), ma di brani composti appositamente. Sì, dalla. O meglio, dall'Intelligenza Artificiale di cui è dotata e ...

Ultime Notizie dalla rete : Bentley che Motor Valley Fest 2021, si parte. Il programma dell'evento fino al 4 luglio ... collezioni di Valigeria dedicata ai grandi Brand, non solo Ferrari, ma anche Bugatti, Bentley, ... 30 creazioni inedite, dipinti di personaggi auto e avventure, di un artista che unisce passione e ...

Musei, arte e buona cucina, l'Emilia si svela al Motor Fest ... collezioni di Valigeria dedicata ai grandi Brand, non solo Ferrari, ma anche Bugatti, Bentley, ... Trenta creazioni inedite, dipinti di personaggi auto e avventure, di un artista che unisce passione e ...

Il volante Fanatec per Bentley Continental GT3 Pikes Peak TGCOM Bentayga Hybrid, la Bentley che fa 700 km con un pieno Partiamo da qui: la Bentayga Hybrid è la Bentley che consuma (e inquina) meno della storia. Ma anche quella che ha la maggiore autonomia di sempre (quasi 700 km con un pieno), senza rinunciare al dime ...

Bentley Bentayga Hybrid, il Suv tra lusso e sostenibilità Il Suv Bentley Bentayga nella sua nuova configurazione plug-in hybrid offre il comfort e il lusso ticipi della Casa inglese, con emissioni e consumi ridotti rispetto alle versioni V8 ...

