Juventus, Allegri può sorridere: arriva il maxi aumento di capitale (Di giovedì 1 luglio 2021) La Juventus ha varato ieri un aumento di capitale da 400 milioni di euro: ora Allegri può sorridere pensando al mercato La Juventus ieri ha chiuso il bilancio in forte perdita ma non è una novità dell’ultima ora considerando le condizioni in cui versa il calcio all’interno della pandemia. La società bianconera ha varato l’aumento di capitale da 400 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Come spiega Tuttosport, l’aumento di capitale permetterà ad ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Laha varato ieri undida 400 milioni di euro: orapuòpensando al mercato Laieri ha chiuso il bilancio in forte perdita ma non è una novità dell’ultima ora considerando le condizioni in cui versa il calcio all’interno della pandemia. La società bianconera ha varato l’dida 400 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come spiega Tuttosport, l’dipermetterà ad ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus sempre più convinta di trattenere #LucaPellegrini nel ruolo di vice #AlexSandro: l’ultima parola spetterà… - MarcelloChirico : #Sarri ha chiesto alla #Lazio di prendergli #Arthur, in uscita dalla #Juventus . Il giocatore non interessa ad… - forumJuventus : GdS: 'Juventus, la nuova stagione partirà il 14 o 15 luglio. Allegri ha scelto di svolgere l'intera preparazione al… - Seaworth_Davoz : RT @juvefcdotcom: The ‘new’ Juventus: • Massimiliano Allegri • Federico Cherubini • Maurizio Arrivabene - pdepaola1 : RT @antoniusromano: ??Giovedì 01/07 alle 18.15, torna l'osservatorio romano! In diretta con Antonio Romano e @MarcelloChirico ci sarà @pdepa… -