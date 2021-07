Inclusione sociale con il progetto SAI/SIPROIMI, conclusa la formazione per i beneficiari (Di giovedì 1 luglio 2021) Giornata conclusiva per il percorso formativo che ha coinvolto alcuni tra i beneficiari del progetto triennale di accoglienza e integrazione sociale gestito dalla cooperativa sociale “Giovanni Paolo II”, ospitati all’interno del progetto SAI/SIPROIMI voluto dal Comune di Taranto e finanziato con fondi ministeriali.La giornata di sensibilizzazione, organizzata nella sede di “Formare Puglia” a Taranto, ha visto il saluto del sindaco Rinaldo Melucci e dell’amministrazione comunale attraverso l’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo e l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 luglio 2021) Giornata conclusiva per il percorso formativo che ha coinvolto alcuni tra ideltriennale di accoglienza e integrazionegestito dalla cooperativa“Giovanni Paolo II”, ospitati all’interno delSAI/voluto dal Comune di Taranto e finanziato con fondi ministeriali.La giornata di sensibilizzazione, organizzata nella sede di “Formare Puglia” a Taranto, ha visto il saluto del sindaco Rinaldo Melucci e dell’amministrazione comunale attraverso l’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo e l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, ...

