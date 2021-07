IL MATTINO – Mertens addio al Napoli | De Laurentiis ci pensa nel nome del ridimensionamento

Advertising

napolipiucom : IL MATTINO – #Mertens addio al #Napoli: #ADL ci pensa nel nome del ridimensionamento - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : MATTINO Mertens

Nessun intoccabile. Si sapeva. E De Laurentiis lo ha formalizzato. C'è una squadra in vendita e gli indiziati all'addio sono quelli che guadagnano di più: Koulibaly, Lozano, Manolas,e lo stesso Osimhen. Non tutti, sia chiaro. Perché qui non stiamo parlando di una smobilitazione. Ma sul piatto della bilancia ora pesa anche il rinnovo di Lorenzo Insigne : perché lo scenario ...E probabilmente ne è già consapevole Driesche venerdì a Monaco di Baviera si ritroverà da una parte la squadra della sua nazione di origine, dall'altra quella che lo ha adottato. ...Cessione Dries Mertens per alleggerire il monte ingaggi del Napoli. Il belga può andare negli USA e risparmiare 10 milioni lordi.In casa Napoli ci sarà grande attenzione a cercare di ridurre il pesante monte ingaggi della società partenopea.