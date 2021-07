Governo: Assolombarda, 'dare tempo per riforme, sconsiderato farlo deragliare' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 luglio. (Adnkronos) - "Al Governo devono essere dati il tempo e il sostegno necessari per realizzare questo importante lavoro di riforme. Sarebbe sconsiderato qualsiasi tentativo di fare deragliare un Governo che, grazie al presidente Mario Draghi, gode in Europa di prestigio e autorevolezza". Così il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento per l'assemblea in corso a Sesto San Giovanni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 luglio. (Adnkronos) - "Aldevono essere dati ile il sostegno necessari per realizzare questo importante lavoro di. Sarebbequalsiasi tentativo di fareunche, grazie al presidente Mario Draghi, gode in Europa di prestigio e autorevolezza". Così il presidente di, Alessandro Spada, nel suo intervento per l'assemblea in corso a Sesto San Giovanni.

E le indicazioni strategiche e operative del Pnrr (il Piano di ripresa e resilienza) messe a punto dal governo presieduto da Mario Draghi, che Assolombarda apprezza e sostiene.

Lavoro: Gelmini, 'provvedimento su licenziamenti equilibrato' Milano, 1 lug. "No", non ci sarà un effetto domino sui licenziamenti, "riteniamo che sia stato varato un provvedimento molto equilibrato che da un lato dà uno s ...

