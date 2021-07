Gf Vip 6, ecco quante sono le puntate previste e in che giorni andrà in onda (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi è stata giornata di presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2021/22 e tra conferme e cancellazioni una delle certezze di Canale 5 è l’inizio, a partire da settembre, della sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Mentre impazzano i rumors su quelli che saranno i concorrenti del cast, nel corso della conferenza stampa odierna abbiamo avuto qualche prima indicazione ufficiale sulla struttura della nuova edizione. Mentre nell’edizione terminata a marzo abbiamo avuto praticamente sempre il doppio appuntamento in prima serata al lunedì e al venerdì al momento, invece, sono previste 13 ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi è stata giornata di presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2021/22 e tra conferme e cancellazioni una delle certezze di Canale 5 è l’inizio, a partire da settembre, della sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Mentre impazzano i rumors su quelli che saranno i concorrenti del cast, nel corso della conferenza stampa odierna abbiamo avuto qualche prima indicazione ufficiale sulla struttura della nuova edizione. Mentre nell’edizione terminata a marzo abbiamo avuto praticamente sempre il doppio appuntamento in prima serata al lunedì e al venerdì al momento, invece,13 ...

Advertising

zazoomblog : Palinsesti Mediaset ecco come sarà strutturato il Grande Fratello Vip - #Palinsesti #Mediaset #strutturato - StraNotizie : Palinsesti Mediaset, ecco come sarà strutturato il Grande Fratello Vip - BITCHYFit : Palinsesti Mediaset, ecco come sarà strutturato il Grande Fratello Vip * - infoitsport : Interspac, ecco Zenga e non solo: nove adesioni in più tra vecchie glorie e vip - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, un ex gieffina della scorsa edizione ha rifiutato il ruolo di opinionista: ecco di chi si tr… -