Fabrizio Corona e l'impegno contro l'obesità: "Un bimbo grasso non va sostenuto ma obbligato a dimagrire" (Di giovedì 1 luglio 2021) Adesso Fabrizio Corona lancia una nuova sfida: combattere l'obesità. Non è il primo - e non sarà neppure l'ultimo - ma il suo appeal mediatico sicuramente ha un peso specifico notevole. Adesso, l'ex re dei paparazzi - che nelle ultime settimane ha ufficializzato la storia d'amore con Sophie Codegni di Uomini e Donne - scende in campo mostrando i muscoli. E lo fa con una serie di Storie su Instagram che stanno facendo il giro della Rete, una sua intervista al dr. Federico Messina - medico chirurgo specializzato in chirurgia barbarica. In pratica il medico con cui Corona chiacchiera fa dimagrire le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Adessolancia una nuova sfida: combattere l'. Non è il primo - e non sarà neppure l'ultimo - ma il suo appeal mediatico sicuramente ha un peso specifico notevole. Adesso, l'ex re dei paparazzi - che nelle ultime settimane ha ufficializzato la storia d'amore con Sophie Codegni di Uomini e Donne - scende in campo mostrando i muscoli. E lo fa con una serie di Storie su Instagram che stanno facendo il giro della Rete, una sua intervista al dr. Federico Messina - medico chirurgo specializzato in chirurgia barbarica. In pratica il medico con cuichiacchiera fale ...

