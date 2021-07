È morto Lorenzo Bozano, il “biondino della Spider rossa” che uccise nel 1971 la 13enne Milena Sutter: era in semilibertà da due anni (Di giovedì 1 luglio 2021) È morto ieri pomeriggio a Bagnaia, sull’isola d’Elba, rimasto vittima di un infarto mentre nuotava. Lorenzo Bozano, 76 anni, era in semilibertà dal 2019: trent’anni prima era stato condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Milena Sutter, il 6 maggio 1971 a Genova. Nei giorni in cui si investigava sulla vicenda, era stato soprannominato dalla stampa “il biondino della Spider rossa”. Il pomeriggio del 6 maggio Milena, figlia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Èieri pomeriggio a Bagnaia, sull’isola d’Elba, rimasto vittima di un infarto mentre nuotava., 76, era indal 2019: trent’prima era stato condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di, il 6 maggioa Genova. Nei giorni in cui si investigava sulla vicenda, era stato soprannominato dalla stampa “il”. Il pomeriggio del 6 maggio, figlia ...

ilfattoblog : Lorenzo Bozano, ‘il biondino della spider rossa’ del caso Sutter, è morto nuotando: me lo ricordo bene - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: È morto Lorenzo Bozano, il “biondino della Spider rossa” che uccise nel 1971 la 13enne Milena Sutter: era in semiliber… - fattoquotidiano : È morto Lorenzo Bozano, il “biondino della Spider rossa” che uccise nel 1971 la 13enne Milena Sutter: era in semili… - paoloigna1 : E' morto all'isola d'Elba Lorenzo Bozano, condannato per l'omicidio di Milena Sutter - LPincia : RT @TWDDarylRick: dispiace sapere che Lorenzo Bozano (il biondino della spider rossa) sia morto in mare aperto, sarebbe dovuto morire in ca… -