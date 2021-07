Covid | Draghi | “Pronti a intervenire se pandemia dovesse aggravarsi”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “A più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’economia e l’istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. Lanon è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”. Così il presidente del Consiglio Mario, nel suo intervento all’Accademia dei Lincei. “La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente – rimarca il premier – Si è ...

... ha sottolineato Schinas, aggiungendo che 'Merkel,e tanti eurodeputati condividono le ... la certificazione di un testnegativo non più vecchio di 48 ore per coloro che vogliano acquistare ...EURO 2020 E RISCHIO: OMS E EUROPA HANNO PAURA Dunque la UEFA per il momento, nonostante i ...in occasione di Euro 2020 e che pure lo stesso presidente del consiglio italiano Mariosi era ...Intesa sul lavoro tra Governo e parti sociali all'esito della riunione – fiume svolta ieri a Palazzo Chigi: il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro del Lavoro Andrea Orlando hanno fir ...C'è il piano per il futuro dell'Italia nel discorso di Mario Draghi all'Accademia nazionale dei Lincei. Tra ventate di ottimismo e moniti alla cautela il premier chiama il Paese alle sue responsabilit ...