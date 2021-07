Canada, caldo record fino a quasi 50 gradi: 486 morti (Di giovedì 1 luglio 2021) Continua l’ondata di caldo record in Canada, dove le temperature hanno sfiorato i 50 gradi e negli ultimi 5 giorni si sono registrate 486 morti improvvise. I numeri si riferiscono solo alla provincia della British Columbia e costituiscono un aumento del 195% rispetto alle medie. “Si ritiene che questo significativo aumento del numero delle morti sia dovuto all’ondata di caldo estremo”, ha dichiarato Lisa Lapointe, chief coroner della British Columbia, precisando che la maggior parte dei deceduti erano anziani che vivano soli in abitazioni senza aria condizionata. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Continua l’ondata diin, dove le temperature hanno sfiorato i 50e negli ultimi 5 giorni si sono registrate 486improvvise. I numeri si riferiscono solo alla provincia della British Columbia e costituiscono un aumento del 195% rispetto alle medie. “Si ritiene che questo significativo aumento del numero dellesia dovuto all’ondata diestremo”, ha dichiarato Lisa Lapointe, chief coroner della British Columbia, precisando che la maggior parte dei deceduti erano anziani che vivano soli in abitazioni senza aria condizionata. Il ...

