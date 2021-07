Calenda: governare Roma da soli errore Cinque Stelle (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Roma non si governa da soli, anzi uno dei problemi dei 5 Stelle è stato quello di credere che più si stava chiusi in Campidoglio meno si era influenzati dalla città. Ma la città vive e sa perfettamente di cosa ha bisogno”. Così il candidato sindaco di Roma e leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di un incontro pubblico con la Confcommercio Roma alla presenza del commissario Andrea Chevallard. Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021)– “non si governa da, anzi uno dei problemi dei 5è stato quello di credere che più si stava chiusi in Campidoglio meno si era influenzati dalla città. Ma la città vive e sa perfettamente di cosa ha bisogno”. Così il candidato sindaco die leader di Azione, Carlo, nel corso di un incontro pubblico con la Confcommercioalla presenza del commissario Andrea Chevallard.

