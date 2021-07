Ascolti tv analisi 30 giugno: Bisciglia cala un po’ senza la Elia, ma in nottata manda Rai1 al 4%. Da Gentili tanti gruberiani: ma vince In Onda con Floris (Di giovedì 1 luglio 2021) Ascolti Tv, in nottata Canale 5 travolge tutte le altre reti. Resiste Mannoni, trainato da Sciarelli E’ tornato Filippo Bisciglia con le storie di corna e acuta dialettica sentimentale che di stagione in stagione appaiono sempre di più già ‘scritte’, oltre che dagli autori, dalla testa confusa e creativa e dalle strategie incerte delle coppie partecipanti. Stavolta sono andati ad affrontare falò e tentazioni, sei sodalizi affettivi di persone normali, mentre l’anno scorso il cast estivo era stato rinforzato – ma sembra passato un secolo – da due coppie vip, con la pirotecnica dinamica dei rapporti tra Antonella Elia e ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 1 luglio 2021)Tv, inCanale 5 travolge tutte le altre reti. Resiste Mannoni, trainato da Sciarelli E’ tornato Filippocon le storie di corna e acuta dialettica sentimentale che di stagione in stagione appaiono sempre di più già ‘scritte’, oltre che dagli autori, dalla testa confusa e creativa e dalle strategie incerte delle coppie partecipanti. Stavolta sono andati ad affrontare falò e tentazioni, sei sodalizi affettivi di persone normali, mentre l’anno scorso il cast estivo era stato rinforzato – ma sembra passato un secolo – da due coppie vip, con la pirotecnica dinamica dei rapporti tra Antonellae ...

