Alessia Marcuzzi, addio Mediaset: “Ho deciso di prendermi un momento per me” (Di giovedì 1 luglio 2021) All’inizio probabilmente in molti hanno pensato che si trattasse di una fake news, invece è tutto vero: Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni di onorata carriera e diversi programmi di successo. È stata la conduttrice stessa a dare l’annuncio con un lungo post su Instagram, spiegando di aver deciso di comunicarlo in prima persona ai fan, prima che venissero fuori notizie poco veritiere o “distorte”. La presentatrice romana ha chiarito che preferisce prendersi un momento per se stessa, soprattutto perché in questo periodo: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) All’inizio probabilmente in molti hanno pensato che si trattasse di una fake news, invece è tutto vero:lasciadopo 25 anni di onorata carriera e diversi programmi di successo. È stata la conduttrice stessa a dare l’annuncio con un lungo post su Instagram, spiegando di averdi comunicarlo in prima persona ai fan, prima che venissero fuori notizie poco veritiere o “distorte”. La presentatrice romana ha chiarito che preferisce prendersi unper se stessa, soprattutto perché in questo periodo: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano ...

