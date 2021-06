Ufficiale: Francesco Renzetti è del Modena. Contratto fino al 2023 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Modena ha ufficializzato l’innesto del terzino Francesco Renzetti, classe ’88, che arriva dal ChievoVerona. Il calciatore ha firmato un Contratto biennale. Foto: Facebook Modena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilha ufficializzato l’innesto del terzino, classe ’88, che arriva dal ChievoVerona. Il calciatore ha firmato unbiennale. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

