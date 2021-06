Strage Erba | il pm chiede oltre 3 anni per Azouz

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strage Erba

Agenzia ANSA

... ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidel 2006, finito imputato per calunnia in relazione ad una richiesta di raccogliere nuove ...Toccherà all'ingegnere Massimo Bardazza, già più volte attivo in provincia di Como (a partire dalladi, ma incaricato in quasi tutti i principali fatti di cronaca nazionale come le stragi di Viareggio e Linate) cercare di fare luce sulla tragedia di Lenno, davanti alla punta di ...Erba (Como), 30 giugno 2021 - "Condanna a 3 anni e mezzo di reclusione" per Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba, ...Nuovo capitolo per la strage di Erba, provincia di Como, strage avvenuta nel 2006. Rischia più di tre anni di reclusione Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del ...