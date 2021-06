Sindrome di Perthens | cos’è? La cura grazie a Filippo Bisciglia

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 giugno 2021), qualche tempo fa, ha raccontato di essere stato affetto dalladi: di cosa si tratta? F., Fonte foto: Instagram (@)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,, qualche tempo fa, ha deciso di raccontare ladida cui è stato affetto: di cosa si tratta? Come in tantissimi ...