Rita Dalla Chiesa furibonda contro il Cristo Lgbt | “Voglio essere libera di dissentire da uno così”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua a far discutere la blasfemia delcoi tacchi a spillo e minigonna alla manifestazione per i dirittisvoltasi nei giorni scorsi nella Capitale. A risentirsi in un post pubblico sui social è. “Ognuno è libero dise stesso e nessuno deve permettersi di giudicare. Ma iodida uno che si veste come Gesù e porta la croce sui tacchi a spillo. Anche no. Non ne ho proprio capito il motivo”. Giorgia Meloni che è stata la prima leader politica a ...