Raggi e la nemesi della monnezza: supplica il nemico Cerroni (che le dice no) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Siamo al paradosso. Protagonisti i 5Stelle, questa volta i grillini del Comune di Roma, in particolare Virginia Raggi. La sindaca della Capitale, per far fronte all'emergenza rifiuti quindi alle montagne di spazzatura che ormai invadono le strade, è costretta ad annunciare la riapertura della discarica di Albano Laziale di proprietà di Ecoambiente, società controllata dal nemico di sempre Manlio Cerroni. Il quale era proprietario anche della discarica di Malagrotta, simbolo per eccellenza delle battaglie ambientaliste grilline quando ancora le cinque stelle avevano un peso.

