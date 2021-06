Pinamonti: «Lukaku? Per fermarlo devi fare per forza fallo» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Inter Tv ripercorrendo brevemente la stagione passata. Le sue parole anche su Lukaku Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Inter Tv. SCUDETTO – «Sognavo fin da piccolo di fare gol con questa maglia ed è arrivato nell’anno dello scudetto. Che significa questa vittoria? Felicità, orgoglio, il premio di tanti sacrifici fatti». ALLENARSI CON I CAMPIONI – «Che si prova? Imparare e apprendere i segreti del mestiere che mi serviranno in futuro». Lukaku – «Per fermarlo devi fare per forza ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andreaha parlato ai microfoni di Inter Tv ripercorrendo brevemente la stagione passata. Le sue parole anche suAndreaha parlato ai microfoni di Inter Tv. SCUDETTO – «Sognavo fin da piccolo digol con questa maglia ed è arrivato nell’anno dello scudetto. Che significa questa vittoria? Felicità, orgoglio, il premio di tanti sacrifici fatti». ALLENARSI CON I CAMPIONI – «Che si prova? Imparare e apprendere i segreti del mestiere che mi serviranno in futuro».– «Perper...

