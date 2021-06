Nintendo Switch x Indie Developers: nuovo appuntamento con gli sviluppatori della serie di successo SteamWorld (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nintendo, in collaborazione con IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, organizza un nuovo appuntamento con gli sviluppatori di videogiochi indipendenti che lavorano su console Nintendo Switch. Questa volta, la cornice sarà First Playable, il primo evento business internazionale dedicato agli sviluppatori di videogiochi in Italia, organizzato da IIDEA in sinergia con Toscana Film Commission. I protagonisti del panel virtuale, che si svolgerà giovedì 1° luglio alle ore 16:00 e sarà trasmesso sul canale ufficiale Twitch ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 30 giugno 2021), in collaborazione con IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, organizza uncon glidi videogiochi indipendenti che lavorano su console. Questa volta, la cornice sarà First Playable, il primo evento business internazionale dedicato aglidi videogiochi in Italia, organizzato da IIDEA in sinergia con Toscana Film Commission. I protagonisti del panel virtuale, che si svolgerà giovedì 1° luglio alle ore 16:00 e sarà trasmesso sul canale ufficiale Twitch ...

