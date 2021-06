MotoGP, Franco Morbidelli vicino all’accordo con Yamaha Factory per il 2022? Mercato piloti in fermento (Di mercoledì 30 giugno 2021) L‘improvviso divorzio tra Maverick Viñales e la Yamaha ha dato uno scossone importante al Mercato piloti della MotoGP proprio in corrispondenza con l’inizio della lunga pausa estiva di metà campionato. Le prossime settimane, prive di attività in pista, potrebbero però rivelarsi determinanti per la composizione della line-up in vista del Mondiale MotoGP 2022. Attualmente, in seguito all’addio di Viñales, resta vacante un posto all’interno del team ufficiale Yamaha come compagno di squadra del leader iridato Fabio Quartararo. Secondo quanto riportato dal portale tedesco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) L‘improvviso divorzio tra Maverick Viñales e laha dato uno scossone importante aldellaproprio in corrispondenza con l’inizio della lunga pausa estiva di metà campionato. Le prossime settimane, prive di attività in pista, potrebbero però rivelarsi determinanti per la composizione della line-up in vista del Mondiale. Attualmente, in seguito all’addio di Viñales, resta vacante un posto all’interno del team ufficialecome compagno di squadra del leader iridato Fabio Quartararo. Secondo quanto riportato dal portale tedesco ...

