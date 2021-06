Advertising

TV7Benevento : M5S: Oddati, 'se qualcuno nel Pd gioisce per problemi 5 Stelle non ha capito lezione 2018'... -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Oddati

LiberoQuotidiano.it

... scrive La Repubblica, in soli 70 giorni sono spuntate Le Agorà di Bettini, Rigenerazione democratica di De Micheli e Prossima di Furfaro e, che si aggiungono alle 8 componenti già esistenti, ...VISTO DA SINISTRA/(Pd): sì a Draghi, ma alle nostre condizioni... E non c'è solo il ... parte dellamenta un decreto poco a misura di giovani e Roberto Cingolani chiede di rafforzare il ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “Ha ragione Stefano Vaccari. Se qualcuno nel Pd gioisce per i problemi dei M5S, allora vuol dire che la lezione della ...“Se l’emergenza è ancora in atto e decidiamo, per questo, di bloccare le cartelle esattoriali, allora dobbiamo tenere bloccati anche i licenziamenti”. Nicola Oddati, membro della direzione nazionale d ...